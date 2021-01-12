Новости 12 января: недостаток угля на складах ТЭС, Маска пригласили в Украину

О недостатке угля на складах ТЭС. На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

О приглашении Маска в Украину. Президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска.

О деньгах из "ковидного" фонда. В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

О товарообороте Украины. Общий товарооборот в Украине составляет 103,4 млрд долларов 2020 года, больше всего сократился импорт - его объемы сократились на 10,3% против 2019 года.

О новой формуле цены на газ. Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

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