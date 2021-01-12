Переход на новую формулу удешевит газ для населения на 45% – Витренко

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал Витренко.

По его словам, подконтрольная НАК "Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения.

"Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад", – отметил и.о. министра.

Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – облгазсбыты – поставляют газ по средневзвешенной цене 9,6 тыс грн (в диапазоне от 6,99 тыс грн до 10,8 тыс грн), газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7,2 тыс грн.

"То есть у облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%", – написал чиновник.

В то же время он считает, что и цена "Нафтогаза" не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.

"Если бы "Газпром" этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была бы на уровне "хаб минус транспорт" - цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ с территории РФ, минус стоимость транспортировки от границы РФ-Украина до европейского рынка", – пояснил глава Минэнерго.

Он уточнил, что на январь такая цена составила бы 5,9 тыс грн, а значит "Нафтогаз" продает по цене на 22% выше "хаб минус".

По его мнению, "Нафтогаз" имеет возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

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Напомним:

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

Экономическая правда