Перед морозами на складах украинских ТЭС не хватает угля – данные Минэнерго

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Об этом свидетельствует статистическая информация на сайте Минэнерго.

По данным ведомства, на складах украинских ТЭС находится 233 тыс тонн угля антрацитовой группы, который не добывается в Украине, а также 388,8 тыс тонн угля газовой группы украинской добычи.

При этом, по нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС, на складах должно находиться минимум 208,9 тыс тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс тонн угля газовой группы, в целом - 946,1 тыс тонн.

В этот период января 2020 года на складах ТЭЦ было 2,6 млн тонн угля.

В то же время на складах ТЭЦ - 137,5 тыс тонн угля, это больше норматива в 124,7 тыс тонн.

Напомним:

В Украину идет резкое похолодание до -18-21 °, в ближайшие дни ожидается до 15 см снега.

Экономическая правда