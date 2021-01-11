Гривня на закрытии межбанка укрепилась

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;

Евро - 34,15 - 34,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 - 28,37 гривни. Евро покупают по 34,02 гривни, продают по 34,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,32 гривни, евро - 34,20 - 34,36 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,28 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда