Гривня на закрытии межбанка укрепилась
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;
Евро - 34,15 - 34,17 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 - 28,37 гривни. Евро покупают по 34,02 гривни, продают по 34,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,32 гривни, евро - 34,20 - 34,36 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,28 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua