Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,24 - 28,26 гривні;

Євро – 34,78 - 34,80 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,46 гривні. Євро купують по 34,42 гривні, продають по 34,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,39 - 28,45 гривні, євро - 34,62 - 34,75 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 січня на рівні 28,40 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда