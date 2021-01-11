Курс валют на 11 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;

Евро - 34,41 - 34,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,45 гривни. Евро покупают по 34,19 гривни, продают по 34,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,32 - 28,40 гривни, евро - 34,39 - 34,57 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 11 января на уровне 28,28 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда