Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
Понеділок, 11 січня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 28,28 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,91 грн (на 6 січня - 34,85 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 січня на рівні 28,40 гривні.
6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.
Економічна правда
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