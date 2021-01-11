Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 11 січня на рівні 28,28 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,91 грн (на 6 січня - 34,85 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 січня на рівні 28,40 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Економічна правда