Нацбанк начал принудительное взыскание с Жеваго 1,5 миллиарда

Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Решение Шевченковского районного суда г.Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

Следовательно, решение Шевченковского районного суда г.Киева вступило в законную силу. Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 годаполучить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", - отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко.

Национальный банк обращает внимание, что фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

1 октября Шевченковский районный суд г.Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, а во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поруки - отказал.

Напоминаем:

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Экономическая правда