Китайские инвесторы и Ярославский созывают собрание акционеров "Мотор Сич"

Китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited и ООО "МС-4" Александра Ярославского созывают внеочередное собрание инвесторов "Мотор Сич" на 31 января.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отмечают, что на сборы выносят вопрос изменения наблюдательного совета и утверждение устава в новой редакции.

В сообщении отмечено сайт проведения собрания mc-osa.com.ua, что пока не работает. Также агентству не удалось получить комментариев относительно того, почему полная дата собрания указана 31 января 2020 года.

Предыдущее собрание акционеров могли произойти 29 апреля 2020, однако депозитарий отказался составить реестр акционеров.

Сообщается, что Апелляционный суд Киева планирует 11 января 2021 года продолжить слушание ходатайства об отмене ареста акций "Мотор Сич".

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Напоминаем:

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".