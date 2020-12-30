Новости 28-30 декабря: тариф на электроэнергию для населения вырастет, цены на газ проверят, биткоин бушует

О тарифе на электроэнергию. Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

О ценах на газ. Премьер Денис Шмыгаль поручил вр.и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

О депозитах. В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы с депозитов, введенный в 2014 году, и в следующем году будут продолжать работу в этом направлении.

О реформе ГАСИ. Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

Об МВФ. Украина в этом году должна была получить еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ, но они перенесены на следующий год.

О биткоине. Криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,4 тыс долларов.

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