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Биткоин обновил исторический максимум на уровне 28,4 тысяч долларов

Среда, 30 декабря 2020, 10:35
 

Криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coin Desk.

Отмечается, что за последние сутки биткоин подорожал на 7,4%, а за неделю - на 19,6%.

 

По данным Coin Desk, отметки в 28,445 долларов биткоин достиг в 9:14 30 декабря (по Киеву), по состоянию на 10:14 (по Киеву) стоимость биткоина составляет 28,414 долларов.

Напомним:

Криптовалюта биткоин в пятницу снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов.

Стоимость биткоина в среду, 16 декабря, впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

Экономическая правда

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