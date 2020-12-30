Биткоин обновил исторический максимум на уровне 28,4 тысяч долларов
Среда, 30 декабря 2020, 10:35
Криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 долларов.
Об этом свидетельствуют данные Coin Desk.
Отмечается, что за последние сутки биткоин подорожал на 7,4%, а за неделю - на 19,6%.
По данным Coin Desk, отметки в 28,445 долларов биткоин достиг в 9:14 30 декабря (по Киеву), по состоянию на 10:14 (по Киеву) стоимость биткоина составляет 28,414 долларов.
Напомним:
Криптовалюта биткоин в пятницу снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов.
Стоимость биткоина в среду, 16 декабря, впервые в истории пересекла отметку в 20 тысяч долларов.
Экономическая правда
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