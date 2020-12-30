Украина в этом году должна была получить еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ, но они перенесены на следующий год.

Об этом в интервью ТСН заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Первый транш на 2,1 млрд долларов мы получили в июне. Еще должны быил поступить два транша по 700 млн долларов в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ.

Безусловно, кредитные средства МВФ Украине нужны. Но не менее важно - доверие к Украине как партнеру. Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу", - рассказал министр.

По его словам, второй раунд переговоров с МВФ планируется в январе.

Они (миссия МВФ - ред.) ушли на рождественские каникулы. Второй раунд будет в январе. В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 гг. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита. Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами", - пояснил Марченко.

По его словам, правительство выполнило все маркеры для получения транша.

"Мы выполнили все маркеры, которые касались правительственных мероприятий. Это - рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков, и т.п.

Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше всего подчеркивают нареализации именно этих мероприятий", - добавил он.

Напомним:

Все запланированные встречи миссии МВФ за 3 дня были проведены и прошли хорошо, из-за дистанционного характера работы миссии и новогодних праздников она может длиться несколько дольше обычных 2 календарных недель, заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

В понедельник, 21 декабря, Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - через COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра программы stand-by начнется к новогодним праздникам - 21-23 декабря.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19. После завершения новогодних праздников миссия возобновится в январе 2021 года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Экономическая правда