Правительство признало провал реформы строительного контроля
Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.
Об этом говорится в Постановлении №1339, опубликованном на Правительственном портале.
В связи с этим Кабмин признал утратившим силу пункт 3 постановления Кабинета Министров от 13 марта 2020 года "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора".
Напомним, что 13 марта состоялось выездное заседание правительства, на котором президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Вместо ГАСИ были образованы три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.
Зато новым постановлением №1340 Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства будут ликвидирован.
Этим же документом Кабмин создал Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
Деятельность ГИАГ будет координироваться через Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
Главой комиссии по ликвидации Государственной инспекции градостроительства будет Сергей Прохоров, главой комиссии по ликвидации Государственной сервисной службы градостроительства будет Наталья Дюжилова.
Рекомендуем почитать: Строительный рынок на грани коллапса: Почему самый коррумпированный орган страны еще работает
"Серый кардинал" из ГАСКа Сергиенко: Предлагаю вместе искать 5 долларов за "квадрат", которые я типа взял. Найдем – делюсь 50 на 50
Александр Колесниченко, ЭП
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua