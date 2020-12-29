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В декабре гособлигаций продали на более чем 100 миллиардов гривень

Вторник, 29 декабря 2020, 17:25
 

29 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 23,6 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 115,9 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 8 в национальной валюте и 1 - долларовый.

От продажи гривневых облигаций привлекли 14,5 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

  • 3 месяца по ставке 10%;
  • 6 месяцев по ставке 10,75%;
  • 1 год по ставке 11,7%;
  • 1,5 года по ставке 11,75%;
  • 2 года по ставке 10,85%;
  • 3 года по ставке 12%;
  • 4 года по ставке 12,15%;
  • 5 лет по ставке 12,25%.

От продажи трехмесячного долларового выпуска привлекли 323 млн долларов по средневзвешенной ставке 2,9%.

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Напомним:

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривень.

15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривень, это - рекордные объемы за всю историю.

На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 млрд грн.

1 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,66 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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облигации ОВГЗ

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