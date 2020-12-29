В декабре гособлигаций продали на более чем 100 миллиардов гривень
29 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 23,6 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 115,9 миллиарда гривень.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 8 в национальной валюте и 1 - долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 14,5 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
- 3 месяца по ставке 10%;
- 6 месяцев по ставке 10,75%;
- 1 год по ставке 11,7%;
- 1,5 года по ставке 11,75%;
- 2 года по ставке 10,85%;
- 3 года по ставке 12%;
- 4 года по ставке 12,15%;
- 5 лет по ставке 12,25%.
От продажи трехмесячного долларового выпуска привлекли 323 млн долларов по средневзвешенной ставке 2,9%.
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Напомним:
22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривень.
15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривень, это - рекордные объемы за всю историю.
На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 млрд грн.
1 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,66 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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