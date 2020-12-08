Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 16 мільярдів

На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"Попит інвесторів на 5-річні цінні папери в гривні повернувся. На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 4 роки та 5 років, в доларах США - 1 рік", - йдеться у повідомленні.

Від розміщення ОВДП у гривні до держбюджету залучили 10 199 млн грн.

При цьому, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних - 10,49%, 1-річних - 11,22%, 2-річних - 11,67%, 4-річних - 11,89%, 5-річних - 12,04%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 204 млн доларів. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,79%.

Нагадаємо:

На черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 1 грудня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень, що вшестеро менше від суми минулого тижня.

Економічна правда