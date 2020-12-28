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Укр / Рус

8 тысяч помощи: В сети Multiplex заявили о неправомерном отказе

Понедельник, 28 декабря 2020, 15:40
 

В сети кинотеатров Multiplex заявили о неправомерном отказе в предоставлении единовременной госпомощи (выплаты в 8 тыс грн) своим сотрудникам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В сети кинотеатров Multiplex на такую ​​помощь имеют право 514 сотрудников, зато ее предоставили лишь четырем, а остальных работников неправомерно отказали.

Согласно утвержденной процедуре получения государственной помощи (заполнить заявку через портал Дія) сотрудники Multiplex, начиная с первого дня действия программы, пытались подать свои заявки и получали автоматические отказы по разным причинам. Самой распространенной из них является отсутствие КВЭД Multiplex в списке получателей помощи, а также отказ из-за того, что некоторые сотрудники работают по совместительству", - говорится в заявлении.

В компании отмечают, что и первое, и второе основание отказа являются неправомерными.

 

"Ведь в представленном на сайте Дія перечня КВЭД, подпадающих под оказания помощи, основной КВЭД кинотеатров присутствует. Сотрудники-совместители же числятся в сети Multiplex по основному месту работы, что также соответствует требованиям получения государственной финансовой выплаты по закону.

Сотрудники Multiplex, а также руководство компании, неоднократно обращались в службу технической поддержки Дія, представителей Пенсионного фонда, Министерства цифровой трансформации и других ведомств, однако в результате этих обращений финансовую помощь смогли получить лишь четверо сотрудников", - подчеркнули в Multiplex.

 
 
 

"Конечным сроком действия программы является 31 декабря, а это значит, если до конца года сотрудники Multiplex не получат положительного решения в рамках программы, оказание помощи автоматически прекратится и рабочие останутся без выплат, которые им гарантирует указанный выше закон", - говорится в позиции компании .

Отмечается, что Multiplex готовит официальные запросы в соответствующие государственные учреждения, международный бизнес и профессиональные ассоциации, ведет переговоры с министерствами.

"Кроме того, Multiplex инициирует флешмоб в социальных сетях под хэштегом #державнаНЕдопомога, чтобы собрать истории от других бизнесов и сотрудников, которые столкнулись с незаконным отказом в получении финансовой помощи пострадавшим от противоэпидемических мероприятий по всей стране", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В первую очередь выплат в "Дие" ФЛП и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривень - это почти 280 тысяч украинцев.

За неделю в "Дие" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Читайте подробнее о принятых законах: Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Экономическая правда

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