Председатель Совета НБУ назвал иски Рожковой и Сологуба "демаршем"

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин прокомментировал иски против Совета НБУ и обвинил заместителей председателя НБУ в банковском кризисе 2014-2018 годов и "манипуляциях с процентными ставками"

Об этом он написал в своем Facebook.

Данилишин считает, что первая заместитель и заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб успели "на поиск конструктивного тональности отношений с Советом НБУ как со своим работодателем".

По его мнению, Рожкова и Сологуб частности "виноваты" в потерях ВВП во время массового "очищения" банковского сектора в 2014-2018 годах:

"Все-таки - заместитель Председателя НБУ - наемный клерк, который утверждается Советом по подаче главы НБУ. И Совет имеет право как похвалить так и наказать за определенные действия. А наказывать есть за что - от "банкопада" - крупнейшей авантюры периода 2014-2018 годов, вместе с спецоперацией по известному банка забрал почти 38% потерь ВВП, так манипуляциями с процентными ставками, существенно притормозил развитие экономики, начиная с 2017 года " .

Председатель Совета НБУ назвал иски "демаршем": "Думаю, что неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ! Не забыли еще аналогичный демарш Смолия, когда были сорваны многомиллиардные заимствования по приемлемым процентами!"

І дещо із не зовсім передноворічного Із здивуванням дізнався, що напередодні приїзду місії МВФ заступники голови НБУ... Опубліковано Богданом Данилишиним Неділя, 27 грудня 2020 р.

Напомним:

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожков и Дмитрий Сологуб, которые ранее работали в команде ексголовы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожков и Сологуб выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло повредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Экономическая правда