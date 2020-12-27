Новости выходных: поднятие цены на газ и "Северный поток - 2"

О ценах на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

О Китае. Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже в 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.

О рекорде Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin в пятницу побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов, а в воскресенье вновь достигла исторического максимума, достигнув отметки в 26 тысяч долларов.

О "Северном потоке - 2". Российская баржа, которая закладывает трубы проекта "Северный поток-2" приостановила строительство и вернулась в порт.

Об авиатрафике. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2021 году восстановится примерно половина авиатрафика.