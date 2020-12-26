Судно, которое строит "Северный поток -2" вернулось в порт и прекратило строительство

Российская баржа, которая укладывает трубы проекта "Северный поток -2" прекратилось строительство и вернулось в порт.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания Marine Traffic.

Сообщается, что судно стояло в немецком городе Висмар с конца сентября до начала декабря. После этого на две недели баржа продолжила укладку труб, а сегодня утром снова вернулась в порт.

Напоминаем:

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2"

Строительство газопровода " Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.