Судно, которое строит "Северный поток -2" вернулось в порт и прекратило строительство
Российская баржа, которая укладывает трубы проекта "Северный поток -2" прекратилось строительство и вернулось в порт.
Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания Marine Traffic.
Сообщается, что судно стояло в немецком городе Висмар с конца сентября до начала декабря. После этого на две недели баржа продолжила укладку труб, а сегодня утром снова вернулась в порт.
Напоминаем:
Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
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Строительство газопровода " Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
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