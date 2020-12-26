Криклий заявил, что в следующем году возобновиться примерно половина авиатрафика

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2021 году возобновится примерно половина авиатрафика.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Он отметил, что общее восстановление займет следующие 3 года.

"В следующем году возобновится примерно половина.Ожидаем, что вернемся на уровень 2019 года только в 2023 году", — рассказал министр.

Также по его словам, подписание между Украиной и ЕС соглашения о совместном авиационном пространстве может способствовать более быстрому восстановлению рынка.

"Наши прогнозы о подписании договора об открытии неба с Европой — первый квартал 2021 года. Хотелось бы символически на конец 2020 года или начало января 2021 года, однако затянулся брексит, под который это подвязано", — добавил Криклий.

Напоминаем:

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявляла, что соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорое подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.