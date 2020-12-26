Bitcoin снова показал исторический максимум

Криптовалюта биткоин в пятницу снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk .

Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость составляла 24 828 долларов.

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