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Bitcoin снова показал исторический максимум

Суббота, 26 декабря 2020, 14:10
Криптовалюта биткоин в пятницу снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов. 

Криптовалюта биткоин в пятницу снова побила свой рекорд, достигнув отметки в 25 тысяч долларов. 

Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk .

Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость составляла 24 828 долларов.

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