Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году: на 5 лет раньше чем ожидалось
Воскресенье, 27 декабря 2020, 15:39
Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
По оценке аналитиков, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира. По прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик вместе с США и Китаем войдет Индия.
Напоминаем:
Год назад CEBR прогнозировал, что Китай опередит США в 2033 году.
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