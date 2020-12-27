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Китай может стать первой экономикой мира уже в 2028 году: на 5 лет раньше чем ожидалось

Воскресенье, 27 декабря 2020, 15:39
 

Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). 

По оценке аналитиков, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира. По прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик вместе с США и Китаем войдет Индия. 

Напоминаем:

Год назад CEBR прогнозировал, что Китай опередит США в 2033 году. 

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Китай США

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