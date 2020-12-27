Помощь в "Дії": выплачено 2,8 миллиардов для более 354 тысяч получателей

На этой неделе начались выплаты 8 тысяч материальной помощи для ФЛП и наемных работников, по состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 миллиардов для более 354 тысяч получателей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на фейсбуке.

Он также призвал предпринимателей и обычных работников подавать заявки, "чтобы все смогли получить такие выплаты".

Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

Перечень КВЭД, которые получат помощь, определен в постановлении Кабмина от 9 декабря (по ссылке).

Подробная инструкция - по ссылке.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

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