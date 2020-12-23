Новости 23 декабря: кредит от Deutsche Bank, госдолг, большая приватизация

О кредите от Deutsche Bank. Украина до конца 2020 года осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.

О госдолге. За 11 месяцев 2020 года на погашение госдолга Украина уже потратила 357,4 млрд грн - каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

О большой приватизации. На заседании Кабмина 23 декабря правительство поддержало проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

О государственной авиакомпании. В следующем году может начать работать государственная авиакомпания - в Мининфраструктуры работают над этим проектом.

Об экономическом развитии Донбасса. На заседании 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии ляжет в основу соответствующей стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 миллиардов долларов.

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Налоги для ФЛП, зарплаты, пенсии и новые правила кредитования: что меняется с 1 января 2021 года

Рост "минималки" на 20%, пять этапов повышения пенсий и кассовые аппараты для определенных категорий ФЛП – что ждет украинцев с первых дней нового года. (укр)