Все разделы
Укр / Рус

Правительство предлагает вернуть аукционы для большой приватизации

Среда, 23 декабря 2020, 14:52
 

На заседании Кабмина 23 декабря правительство поддержало проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "бюджет Украины нуждается в ресурсах для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер".

Так, с целью наполнения госбюджета, "целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".

Также отмечается, что в случае возникновения необходимости, Кабмин имеет возможность ограничить проведение аукционов.

Напомним:

В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аукцион приватизация

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрэксимбанк продает единым лотом сеть супермаркетов "Амстор" 4 декабря 2020, 19:20
Суд окончательно передал акции Борщаговского фармзавода "Дарнице" 18 ноября 2020, 16:57
Продажа необработанной древесины - бои за правила 11 ноября 2020, 17:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!