Правительство предлагает вернуть аукционы для большой приватизации

На заседании Кабмина 23 декабря правительство поддержало проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "бюджет Украины нуждается в ресурсах для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер".

Так, с целью наполнения госбюджета, "целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".

Также отмечается, что в случае возникновения необходимости, Кабмин имеет возможность ограничить проведение аукционов.

Напомним:

В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Экономическая правда