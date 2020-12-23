Правительство предлагает вернуть аукционы для большой приватизации
На заседании Кабмина 23 декабря правительство поддержало проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "бюджет Украины нуждается в ресурсах для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер".
Так, с целью наполнения госбюджета, "целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".
Также отмечается, что в случае возникновения необходимости, Кабмин имеет возможность ограничить проведение аукционов.
Напомним:
В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Экономическая правда
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