До конца года Украина привлечет кредит от Deutsche Bank до 350 млн долларов

Украина до конца 2020 года осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1291 от 23 декабря, опубликованном на Правительственном портале.

Правительство утвердило условия заимствования и поручило Минфину предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания займов.

Согласно постановлению, кредит привлекается по ставке до 3 месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором; в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором", - говорится в документе.

Напомним:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

"Это будут короткие займы, до полугода", - говорил Шмыгаль.

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривен, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривен.

Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Экономическая правда