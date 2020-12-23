Правительство одобрило Концепцию экономического развития подконтрольного Донбасса

На заседании 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии ляжет в основу соответствующей стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 миллиардов долларов.

В концепции говорится лишь о подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, отметил Алексей Резников, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он подчеркнул, что экономические потери от российской вооруженной агрессии были многочисленные, а по оценкам экспертов затраты на восстановление превышают 20 миллиардов долларов.

Учитывая "астрономические" цифры, отмечает Резников, "решить эти задачи за счет средств государственного бюджета, доноров или очередных кредитов невозможно. Поэтому единственный выход - на это способны только инвесторы ".

Так, подход концепции базируется на стимулировании инвестиций, а именно "определении территорий и кластеров приоритетного развития, введении налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие".

Резников также отметил распространение стандартов международных коммерческих арбитражей, страхование военно-политических рисков, развитие инфраструктуры и тому подобное.

"Создание рабочих мест и развитие способной общины - наши приоритеты, и речь идет о десятках тысяч новых рабочих мест", - добавил он.

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский подчеркнул важность оценки экологического аспекта инициатив. Резников в ответ заверил, что такой аудит обязательно будет проведен.

В разделе финансирования концепции источниками указанные средства государственного и соответствующих местных бюджетов, средства международных партнеров, банковского сектора и привлеченного капитала.

Также - средств, которые будут взысканы с России, "на которую возлагается ответственность за материальный и нематериальный ущерб, причиненный Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Стратегия экономического развития подконтрольного Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной.

Экономическая правда