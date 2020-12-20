Новости выходных: компромиссы с SaveФОП и 4 миллиона неплательщиков налогов

О бюджете. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме.

О компромиссах с SaveФОП. Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который соответствует требованиям движения SaveФОП, представители которого недавно проводили в столице массовую акцию.

Об экономической зоне в Донбассе. Президент Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона в Донбассе необходима, чтобы там были определенные преференции и для того, чтобы зашел бизнес.

О Витренко. Кандидат на пост в правительстве заявил, что хотел бы встретиться с депутатами из фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

О неплательщиках налогов. Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.