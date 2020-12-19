Витренко хотел бы встретиться с депутатами из "Голоса" и "ЕС"

Кандидат на пост в правительстве заявил, что хотел бы встретиться с депутатами из фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил в интервью youtube-каналу Сергея Лещенко в субботу.

"Немного грустно, что воздержались "Голос" и "ЕС". Я не говорил с ними (перед голосованием –ЭП), и, возможно, это проблема. С ними надо поговорить. Там много друзей, которые нормально ко мне относятся. Собираюсь с ними поговорить и лучше понять политические проблемы", – сказал экс-директор "Нафтогаза".

Также он отметил, что не встречался ни с какими олигархами и не собирается встречаться, хотя понимает, что против него выступали депутаты, которые, как говорят, ориентируются на Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

Напоминаем:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.