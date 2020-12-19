Марченко заявил, что доходы и расходы бюджета в 2020 году будут полностью выполнены

Министр Финансов Сергей Марченко заявил, что доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме.

Об этом он сообщил эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того - доходы будут перевыполнены", - отметил он

При этом министр отметил, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.

Напоминаем:

Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

3 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

В июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033.

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