"Чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес" — Зеленский про свободную экономическую зону на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе необходима, чтобы там были определенные преференции и для того, чтобы зашел бизнес.

Об этом он заявил в интервью NYT.

Глава государства считает, что Украина сама с этим процессом не справится и для реинтеграция Донбасса нужны деньги, технологии и сильные компании.

"И тут, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес", – сказал президент.

Также он добавил, что помочь в этом и сыграть ключевую роль могли бы США. По его словам, это могло бы "ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса".

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

25 октября, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе.

Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.