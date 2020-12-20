Глава налоговой: более 4 млн человек систематически не платят налоги

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что в Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам в прошлом году налоговики в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода.

"Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал он.

Напоминаем:

По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета.