Помощь в "Дії": на сегодня более 261 тысяч ФЛП и наемных работников оформили заявки на получение помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день уже более 261 тысяч украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".

Об сообщается на фейсбуке премьер-министра.

Перечень КВЭД, которые получат помощь, определен в постановлении Кабмина от 9 декабря (по ссылке).

Подробная инструкция - по ссылке.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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