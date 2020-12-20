Помощь в "Дії": на сегодня более 261 тысяч ФЛП и наемных работников оформили заявки на получение помощи
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день уже более 261 тысяч украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".
Об сообщается на фейсбуке премьер-министра.
Перечень КВЭД, которые получат помощь, определен в постановлении Кабмина от 9 декабря (по ссылке).
Подробная инструкция - по ссылке.
Напомним:
Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.
Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.
Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.
Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
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