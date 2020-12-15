Бюджет-2021: Ключевые параметры

Доходы госбюджета-2021 ко 2 чтению увеличили на 20,9 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1 трлн 347 млрд грн (+13,5 млрд грн).

Об этом во время выступления в Раде, представляя бюджет, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, дефицит сектора общего государственного управления по ВВП уменьшился с 5,8% до 5,24%, а дефицит госбюджета - с 6% до 5,5% и составляет 246,6 млрд грн.

Кроме этого, в среднесрочной перспективе планируется постепенное снижение дефицита бюджета: 4,5% ВВП - в 2022 году и 3,5% ВВП - в 2023.

По словам Марченко, бюджет предусматривает повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%.

Расходы на безопасность и оборону составят 5,93% от ВВП Украины. На здравоохранение госбюджетом предусмотрено 4,3% ВВП.

Согласно бюджету, прожиточный минимум устанавливается в размере 2189 грн (с 1 января 2021 года). Минимальная зарплата с 1 января 2021 года составит 6000 гривен грн, с 1 декабря 2021 запланировано поднятие до 6500 гривен.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.

Бюджетный комитет предложил Раде сохранить в Бюджетном кодексе поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории. Позже Рада поддержала это предложение.

Верховная Рада объявила перерыв в заседании 15 декабря до 16:00 для внесения технических поправок в Бюджетный кодекс и проекту бюджета-2021.

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д. Также во время заседания был внесен ряд поправок.

Экономическая правда