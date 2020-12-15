Рада проголосувала в цілому за зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада на засіданні 15 грудня прийняла в цілому зміни до Бюджетного кодексу 4100-д.

"За" проголосувало 311 депутатів, "утримались" - 32 депутати, "проти" - 11 депутатів. Ще 23 депутати не голосували.

Серед змін, що прийняли цим законопроєктом:

- розширення можливостей Мінфіну на ринку державних цінних паперів;

- надання підприємцям підтримки у вигляді держгарантій на портфельній основі;

- законодавче врегулювання Єдиного казначейського рахунку (ЄКР);

- визначити тимчасово вільні кошти ЄКР додатковим джерелом фінансування бюджету для покриття касових розривів держбюджету.

До Кодексу внесли зміни з метою узгодження його з нормами адміністративно-територіальної, земельної реформ та низки Законів України.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт також "забезпечить зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет" та "врегулює забезпечення прав і рівних умов платників податків суб’єктів ВЕЗ "Крим".

Під час засідання Рада проголосувала за низку правок, найбільше - від фракції "Голос", 7 правок. Врахували наступні пропозиції:

Альона Шкрум ("Батьківщина") 1 правка ;

Галина Васильченко ("Голос") - 1 правка;

Ольга Стефанишина ("Голос") - 6 правок;

Лариса Білозір ("Довіра") - 1 правка;

Вячеслав Рубльов ("Слуга народа") - 1 правка.

Нагадаємо:

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада з другої спроби проголосувала у першому читанні за внесення змін до Бюджетного кодексу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Економічна правда



