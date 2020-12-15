Рада устранила "коллизию" в Бюджетном кодексе
Бюджетный комитет предложил Раде сохранить в Бюджетном кодексе поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории. Позже Рада поддержала это предложение.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "ЕС", член комитета Алексей Гончаренко.
"Начинается очередное заседание Бюджетного комитета. Как выход из коллизии, связанной с одновременным принятием двух взаимоисключающих поправок в Бюджетный кодекс, Комитет предложит сохранить поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории", - написал нардеп.
Позже Гончаренко добавил, что на комитете он голосовал против такого решения. Еще 2 нардепа воздержались (Лопушанский от "ЕС" и Цабаль от "Голоса"), остальные - за.
После этого возобновилось заседание Рады. Представитель комитета Александр Трухин огласил решение заседания комитета. После этого Рада поддержала предложение комитета - за это проголосовали 320 нардепов.
Напомним:
Верховная Рада объявила перерыв в заседании 15 декабря до 16:00 для внесения технических поправок в Бюджетный кодекс и проекту бюджета-2021.
Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д. Также во время заседания был внесен ряд поправок.
Экономическая правда
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