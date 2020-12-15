Рада ушла на перерыв: готовят изменения в бюджет и техправки в Бюджетный кодекс

Верховная Рада объявила перерыв в заседании 15 декабря до 16:00 для внесения технических поправок в Бюджетный кодекс и проекту бюджета-2021.

Об этом сообщают депутат "Голоса" Ярослав Железняк и депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рада проголосовала две взаимоисключающие поправки в Бюджетный кодекс. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов Госбюджета ", - написал в своем Telegram Алексей Гончаренко.

Также проголосованные Радой правки при принятии Бюджетного кодекса повлияли на баланс всего бюджета-2021, сообщает Ярослав Железняк. "В эти минуты заседает бюджетный комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет".

Он также отметил, что, возможно, парламентарии вернутся к голосованию за изменения в Бюджетный кодекс (4100-е).

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д. Также во время заседания был внесен ряд поправок.

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада со второй попытки проголосовала в первом чтении за внесение изменений в Бюджетный кодекс.

Экономическая правда