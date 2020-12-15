В Раде зарегистрировали проект постановления об отчете главы Нацкомиссии по тарифам

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4496 о заслушивании отчета главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Среди инициаторов проекта постановления: Татьяна Плачкова ("ОПЗЖ"), Александр Лукашев ("ОПЗЖ"), Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), Валерий Гнатенко ("ОПЗЖ"), Вадим Столар ("ОПЗЖ"), Виталий Борт ("ОПЗЖ "), Сергей Ларин ("ОПЗЖ"), Юрий Загродний ("ОПЗЖ"), Виктория Гриб (внефракционная), Александр Качура ("Слуга народа"), Юрий Камельчук ("Слуга народа"), Антон Поляков ("За будущее"), Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ"), Галина Третьякова ("Слуга народа").

Текст проекта постановления пока не опубликован.

Напомним:

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка.

В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").

Члены НКРЭКУ в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора "с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".

В июле президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 2025 года.

Экономическая правда