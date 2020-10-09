Нацкомиссия по тарифам обратилась к ГБР о давлении 3 нардепов из "Батькивщины"

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").

Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ к Госбюро расследований от 9 октября 2020 года, которое есть в распоряжении ЭП.

Согласно документу, среди заявителей - члены НКРЭКУ Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Алексей Магда и Валерий Тарасюк.

Лица, которые, по мнению членов Комиссии, совершившили преступление, - нардепы Алексей Кучеренко, Валентин Наливайченко и Михаил Волынец.

В НКРЭКУ отмечают, что, согласно ст. 344 УК, незаконное влияние в любой форме в том числе на члена Накцкомисии по тарифам, с целью помешать выполнению служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений, наказывается штрафом от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов или арестом от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

"... На регулятора оказывалось давление по увеличению нормы доходности на "старую" регуляторную базу активов, что дополнительно увеличит тарифный доход операторов систем распределения минимум на 10 млрд грн, которые будут переводиться дополнительным финансовым бременем на потребителей электроэнергии.

Вся публичная риторика нардепов, в том числе и на канале ТРК "Украина", имеет целью, по нашему мнению, в частности, изменение подхода к стимулирующему регулированию", - говорится в заявлении.

Также Комиссия связывает давление нардепов, в частности, с тем, что она отложила выдачу лицензий ООО "ДТЭК Кураховская ТЭС" и ООО "ДТЭК Луганская ТЭС" на производство электричной и теплоэнергии и в итоге отменила решение о выдаче этим компаниям лицензий.

"Основаниями для принятия таких решений является намерение ООО ДТЭК "Востокэнерго" передать ООО "ДТЭК Кураховская ТЭС"/ООО "ДТЭК Луганская ТЭС" свои целостные имущественные комплексы на основании договоров", - добавили в НКРЭКУ.

Отмечается, что согласно информации от СБУ и "Нафтогаза", задолженность ООО "ДТЭК Востокэнерго" перед "Нафтогоазом" за потребленный газ составляет более 724 млн грн.

Как утверждают в Комиссии, указанные компании не обращались к "Нафтогазу" по условиям правопреемства по долговым обязательствам ООО "ДТЭК Востокэнерго" и условий их погашения, хотя конечным бенефициаром компаний является одно и то же лицо.

"Таким образом, в действиях ООО "ДТЭК Востокэнерго" усматривается намерение избежать оплаты миллионного долга перед акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству", - отметили в НКРЭКУ.

В комиссии добавляют, что незаконное давление нардепов в частности осуществляется путем неправомерного использования депутатских полномочий, а также - через социальные сети "с попыткой сформировать негативное мнение о регулятора и его персональный состав".

В своем заявлении НКРЭКУ просит ГБР принять заявление об уголовном правонарушении, начать расследование и привлечь указанных нардепов к ответственности.

Напомним:

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора "с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".

В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", - заявили в комиссии.

Эконгомическая правда