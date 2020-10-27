Нардеп просит увольнения главы Нацкомиссии по тарифам через скандальный суд

Михаил Волынец

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил сам Волынец на своей странице в Facebook.

"ОАСК Киева по моему обращению открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – заявил Волынец.

Волынец объяснил свои действия "выявленными в действиях Тарасюка грубыми нарушениями действующего законодательства". Он также сообщил, что получил ответ на свой запрос от министра юстиции, подтверждающий, что глава НКРЭКУ не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии в 2019 году.

Напоминаем:

Президента Владимира Зеленского просят безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Экономическая правда