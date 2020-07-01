Зеленский утвердил схему ротации членов Нацкомиссии по тарифам

Президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 2025 года.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

"Утвердить схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые находились на посту по состоянию на день вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в документе.

В частности, до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Елене Антоновой, до 1 июля 2021 года - к Оксане Кривенко, до 1 июля 2023 года - к Алексею Магде, до 1 июля 2024 года - к Ольге Бабий и Дмитрию Коваленко, до 1 июля 2025 года - к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.

Экономическая правда