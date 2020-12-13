Новости выходных: бюджет Киева и "промышленный безвиз"

Про "промышленный безвиз". Вице-премьер-министр - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что удалось договориться о подписании соглашения АССА, так называемого промышленного безвиза, по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью.

Про кредит. Всемирный банк утвердил Украине ссуду в размере 300 миллионов долларов для дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Про порты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны.

Про бюджет Киева. На заседании коллегии Киевской городской государственной администрации был представлен проект бюджета Киева на 2021, бюджет прогнозируется на уровне 59,2 миллиардов.

Про экспорт леса. На арбитражном суде признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, таким образом существующий запрет экспорта 2005 признана судом полностью правомерным.