Прогнозируемый бюджет Киева на 2021 составляет 59 миллиардов – КГГА

На заседании коллегии Киевской городской государственной администрации был представлен проект бюджета Киева на 2021, бюджет прогнозируется на уровне 59,2 миллиардов.

Об этом сообщается в пресс-релизе КГГА.

Доходы бюджета города планируются на сумму 59,2 млрд и по сравнению с ожидаемым выполнением бюджета 2020 года, доходы вырастут на 1,3% (755,2 млн). Расходы на 2021 планируются в объеме 56,6 млрд.

Также проектом предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям на сумму 2,7 млрд.