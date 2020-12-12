Криклий: Наша цель на ближайшие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны.

Об этом он на международной конференции, передает Укринформ

По его словам, сейчас к концессии готовят железнодорожно-паромный комплекс, некоторые терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. А в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают также и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напоминаем:

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.