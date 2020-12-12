Все разделы
Укр / Рус

Криклий: Наша цель на ближайшие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты

Суббота, 12 декабря 2020, 13:30
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Министерстве инфраструктуры планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны. 

Об этом он на международной конференции, передает Укринформ

По его словам, сейчас к концессии готовят железнодорожно-паромный комплекс, некоторые терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы. А в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают также и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напоминаем:

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Мининфраструктуры концессия порт

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕИБ даст Украине 640 млн евро кредита на дороги Луганщины и транспорт для 20 городов 9 декабря 2020, 13:45
Перегруженные фуры: в бюджет поступило еще 1,6 миллиона штрафов 8 декабря 2020, 10:56
Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте: что он предусматривает 3 декабря 2020, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!