Арбитражный суд признал, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса

На арбитражном суде признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, таким образом существующий запрет экспорта 2015 признана судом полностью правомерным.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

Арбитры признали, что запрет 2015 году должен быть откорректирована с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.

"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищный спрос со стороны компаний ЕС двигателем несбалансированного экспорта леса и создает угрозу для Карпатского региона ", - написал он.

Качка отметил, что решение арбитров дает широкую свободу выбора мер исполнения решения.

"Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины", - сообщил замминистра.