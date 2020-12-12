“Промышленный безвиз”: Украина договорилась с ЕС о подписании соглашения для некоторых видов продукции

Вице-премьер-министр - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что удалось договориться о подписании соглашения АССА, так называемого промышленного безвиза, по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью.

Об этом она заявила на первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает Укринформ.

По ее словам, с 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации.

"В частности, мы договорились о подписании Соглашения АССА, так называемого промышленного безвиза, по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью - это низковольтное оборудование, электромагнитное оборудование, машины и механизмы", - сказала Стефанишина.

По ее словам, это означает, что произведенная в Украине продукция, которая будет подпадать под эти категории, в случае получения сертификата украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Напоминаем:

29 октября 2020 года в Украине начала работу первая миссия Евросоюза для подготовки к заключению соглашения о "промышленном безвизе".