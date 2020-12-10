Moody's повысило рейтинг Приватбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "Приватбанка", в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3", прогноз - стабильный.

Об этом говорится в официальном сообщении финучреждения.

Отмечается, что 10 декабря международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Приватбанка, в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.

В Moody's говорят, что повышение рейтингов Приватбанка до уровня суверенного рейтинга Украины обусловлено изменениями методологии определения рейтингов банков на рынках, в частности, самые мощные финансовые учреждения страны теперь могут иметь рейтинги, которые соответствуют или превышают суверенный рейтинг.

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Экономическая правда