Новости выходных: Вашингтонские переговоры и свободная экономическая зона на Закарпатье

О рынке коронавирусной вакцины. Финансовые агломераты Morgan Stanley и Credit Suisse оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 млрд долларов.

О свободной экономической зоне. Глава Закарпатской ОГА заявил, что когда глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил о создании еще одной свободной экономической зоны на западе Украины, он имел в виду Закарпатья.

О газе. Начался ре-экспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС, ранее были только транзит и импорт.

О бюджете. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в октябре государственный бюджет выполнен на 110%.

О переговорах в Вашингтоне. Глава Национального банка Кирилл Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон, цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.