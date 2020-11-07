Начался ре-экспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС
Начался ре-экспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС,
ранее были только транзит и импорт.
Об этом написал на своей Facebook странице гендиректор Оператор ГТС Сергей Макогон.
По его словам, первые 15 миллионов м3 газа были ре-экспортированы в октябре в Венгрию и Польшу.
"Когда мы в 2016-2017 годах ещё в Укртрансгазе проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", - отметил он.
Макогон также отметил, что Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul.
"Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля", - резюмировал Макогон.
Short-haul - это особая услуга, с 1 января 2020 позволяет получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода.
Основной смысл заключается в том, что если мощности на межгосударственных точках соединения незабронированные по стандартным тарифам Оператор ГТС может предложить услугу шорт-холл для определенных пар точек, которые находятся на относительно близком расстоянии друг от друга.
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