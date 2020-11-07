Начался ре-экспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС,

ранее были только транзит и импорт.

Об этом написал на своей Facebook странице гендиректор Оператор ГТС Сергей Макогон.

По его словам, первые 15 миллионов м3 газа были ре-экспортированы в октябре в Венгрию и Польшу.

"Когда мы в 2016-2017 годах ещё в Укртрансгазе проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", - отметил он.

Макогон также отметил, что Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul.

"Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля", - резюмировал Макогон.