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Глава НБУ поехал в Вашингтон: обсудят состояние и перспективы сотрудничества с международными партнерами

Воскресенье, 8 ноября 2020, 12:31
 

Глава Национального банка Кирилл Шевченко поехал с официальным рабочим визитом в Вашингтон, цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом говорится в сообщении НБУ на Фейсбуке.

В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации.

Председатель Национального банка будет находиться в США в течение 8-13 ноября, говорится в посте.

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НБУ МВФ Всемирный банк

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