Глава НБУ поехал в Вашингтон: обсудят состояние и перспективы сотрудничества с международными партнерами
Воскресенье, 8 ноября 2020, 12:31
Глава Национального банка Кирилл Шевченко поехал с официальным рабочим визитом в Вашингтон, цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.
Об этом говорится в сообщении НБУ на Фейсбуке.
В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации.
Председатель Национального банка будет находиться в США в течение 8-13 ноября, говорится в посте.
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