Глава НБУ поехал в Вашингтон: обсудят состояние и перспективы сотрудничества с международными партнерами

Какой бизнес во время кризиса платил меньше налогов, какой – больше. Эксклюзивные данные Налоговой В марте в Украине, как и в большинстве стран мира, ввели жесткие карантинные мероприятия. Как отечественный бизнес выдержал карантин и готов ли он к новому локауту? (укр)

Вопрос на 500 миллионов: как государство планирует остановить тайное списания денег со смартфонов украинцев Власти хотят эффективнее защищать абонентов мобильных операторов от несанкционированного подключения контент-услуг. ЭП ознакомилась с предложенными изменениями и выслушала операторов. (укр)